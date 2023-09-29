В ПСЖ признались, что думали над подписанием Левандовски
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о попытках подписать форварда Барселоны Роберта Левандовски.
"Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в ПСЖ, и о трансферах, которые произойдут или должны были произойти.
Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании.
Но на текущий момент Роберт – игрок Барселоны, и я уважаю это. Вы должны гордиться им".
Читай также: Левандовски - третий после Месси и Роналду, кто забил 100+ голов в еврокубках
"Таких бомбардиров, которые забивают почти в каждом матче, не так много.
Это машина для забивания голов. Отличный парень. Я могу сказать о нем только хорошее", – сказал глава парижан в интервью Meczyki.pl.
В текущем сезоне на счету 35-летнего поляка пять голов и три ассиста в семи матчах Ла Лиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!