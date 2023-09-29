В ПСЖ признались, что думали над подписанием Левандовски

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о попытках подписать форварда Барселоны Роберта Левандовски.

"Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в ПСЖ, и о трансферах, которые произойдут или должны были произойти.

Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании.

Но на текущий момент Роберт – игрок Барселоны, и я уважаю это. Вы должны гордиться им".

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"Таких бомбардиров, которые забивают почти в каждом матче, не так много.

Это машина для забивания голов. Отличный парень. Я могу сказать о нем только хорошее", – сказал глава парижан в интервью Meczyki.pl.

В текущем сезоне на счету 35-летнего поляка пять голов и три ассиста в семи матчах Ла Лиги.

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