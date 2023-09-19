Левандовски - третий после Месси и Роналду, кто забил 100+ голов в еврокубках

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона встречается с Антверпеном.

В первом тайме один из голов забил Роберт Левандовски. Это взятие ворот стало для него сотым в еврокубках.

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Таким образом, Роберт присоединился к Лео Месси и Криштиану Роналду в списке футболистов, которым удавалось оформить подобное.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 4:0 в пользу Барселоны.

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