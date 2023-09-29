Барселона - Севилья 1:0: обзор матча и результат игры 29.09.2023

Каталонцы хоть и добыли важные очки, но потеряли основного игрока.

В пятницу, 29 сентября, в рамках восьмого тура Ла Лиги Барселона принимала Севилью. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Обе команды имели достаточно моментов для того, чтобы отличиться, однако каталонцы все же создали больше опасных эпизодов, за что были вознаграждены на 76-й минуте.

Ламин Ямаль заставил ошибиться опытного Серхио Рамоса, в результате чего испанец не нарочно отправил мяч в свои ворота. Как позднее оказалось, этот гол решил исход встречи.

Отметим, по ходу матча Барселона также потеряла Рафинью. Бразилец покинул поле, держась за заднюю часть бедра.

Статистика матча Барселона - Севилья шестого тура Ла Лиги

Барселона - Севилья 1:0

Гол: Рамос, 76 автогол

Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 1.16

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 16 - 11

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 11 - 15

Барселона: тер Штеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, Гави, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 71), Ямаль (Ромеу, 82), Левандовски.

Севилья: Нюланд, Рамос, Баде, Педроса (Сусо, 82), Ракитич, Ламела (Мариано Диас, 75), Окампос, Жордан, Соу (Фернандо, 66), Хуанлу Санчес (Навас, 82), Лукебакио (Акунья, 75).

Предупреждения: Жоау Канселу (45), Хуанлу Санчес (50), Ламела (52), Баде (89).

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