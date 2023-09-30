Бенфика с Трубиным обыграла на своем поле Порту

В пятницу, 29 сентября, Бенфика встречалась с Порту в рамках седьмого тура чемпионата Португалии.

Победу с минимальным перевесом одержали хозяева. Единственный гол в данной встрече забил вингер Анхель Ди Мария.

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Отметим, украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел эту игру в основном составе, совершив три сейва.

Таким образом, после семи туров Бенфика занимает первую строчку, набрав 18 очков, а Порту идет на третьем месте с 16-ю баллами.

Бенфика - Порту 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Удаление: Кардозу, 19

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 0.28

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 12 - 6

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 18 - 7

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