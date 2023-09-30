Опасения по поводу травмы не подтвердились: Миколенко - в старте на матч с Лутоном

Украинский защитник с первых минут сыграет за Эвертон в поединке АПЛ.

В субботу, 30 сентября, Эвертон в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Лутон.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко сыграет в этом поединке с первых минут.

Ранее украинец в матче Кубка английской лиги против Астон Виллы (2:1) получил ушиб, который, как предполагалось, мог вывести его из строя на определенное время, но в итоге главный тренер Шон Дайч включил его в стартовый состав уже на следующую игру.

Матч АПЛ Эвертон - Лутон начнется в 17:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Миколенко провел в составе "ирисок" четыре поединка во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Миколенко полтора года играл за Эвертон с травмой.

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