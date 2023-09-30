Монако - Марсель: обзор и результат матча чемпионата Франции 30.09.2023
В рамках 7 тура чемпионата Франции Монако на своем поле встретился с Марселем.
Гости повели в счете еще в первую минуту матча, но на 8 минуте монегаски восстановили паритет.
До перерыва команды еще раз обменялись голами. Сперва забил Самуэль Жиго, а потом Фоларин Балогун снова сравнял счет.
В итоге, монегаски были вознаграждены за свое желание победить и два мини-камбэка за первую половину встречи и во второй забили лишь они.
На 52 минуте коллектив Ади Хюттер вышел вперед благодаря второму голу Магнеса Аклиуша.
Статистика матча чемпионата Франции Монако - Марсель
Монако - Марсель 3:2
Голы: Аклиуш, 8, 52 Балогун, 23 - Ндиае, 1, Жиго, 18
xG: 1.05 - 1.03
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 7 - 4
Владение мячом: 46% - 54%
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