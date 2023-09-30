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Монако - Марсель: обзор и результат матча чемпионата Франции 30.09.2023

Монегаски временно вышли на первое место.
Вчера, 23:59
Монако - Марсель
Монако - Марсель

В рамках 7 тура чемпионата Франции Монако на своем поле встретился с Марселем.

Гости повели в счете еще в первую минуту матча, но на 8 минуте монегаски восстановили паритет.

До перерыва команды еще раз обменялись голами. Сперва забил Самуэль Жиго, а потом Фоларин Балогун снова сравнял счет.

В итоге, монегаски были вознаграждены за свое желание победить и два мини-камбэка за первую половину встречи и во второй забили лишь они.

На 52 минуте коллектив Ади Хюттер вышел вперед благодаря второму голу Магнеса Аклиуша.

Статистика матча чемпионата Франции Монако - Марсель

Монако - Марсель 3:2

Голы: Аклиуш, 8, 52 Балогун, 23 - Ндиае, 1, Жиго, 18

xG: 1.05 - 1.03
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 7 - 4
Владение мячом: 46% - 54%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако марсель

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