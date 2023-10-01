iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер ПСЖ считает клуб одним из фаворитом Лиги чемпионов

Парижане готовы завоевать трофей.
Сегодня, 19:51
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал цель команды в Лиге чемпионов. 

"Если это станет навязчивой идеей, это будет нехорошо для клуба, города и болельщиков, потому что есть как минимум восемь команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов.

Да и это не тот турнир, который вознаграждает за стабильность. Это не чемпионат, не турнир, в котором выигрывает лучшая команда года.

В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф".

Читай также: Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ

"Тут есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов – называйте как хотите – в борьбе за трофей, и это наша цель.

Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс.

Важно то, что мы не зацикливаемся на этом вопросе, а проявляем энтузиазм, амбиции, потому что игроки, которые боятся, не попадают в учебники истории", – сказал испанец в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Ньюкасла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

Статьи по теме

Нокаут за девять секунд: Боец ММА сумел шокировать Мбаппе безумным выступлением Нокаут за девять секунд: Боец ММА сумел шокировать Мбаппе безумным выступлением
Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ
В ПСЖ признались, что думали над подписанием Левандовски В ПСЖ признались, что думали над подписанием Левандовски
Защитник ПСЖ выбыл на четыре месяца Защитник ПСЖ выбыл на четыре месяца
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина22:25
Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют
Украина22:20
Динамо - Александрия 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина22:00
Футболист Динамо: Мечтал о том, чтобы болельщики клуба скандировали мою фамилию
Киберспорт21:52
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина21:45
Таблица УПЛ: Шахтер из-за осечки Кривбасса сохранил первое место
Европа21:38
Аталанта и Ювентус не смогли выявить победителя в очном противостоянии
Украина21:34
УПЛ: Кривбасс проиграл Руху, Динамо обыграло Александрию
Украина21:25
Бомбардиры УПЛ: Буяльский и Ванат ворвались в пятерку лучших
Европа21:20
Яремчук - в старте на матч против Бетиса
Киберспорт21:15
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK