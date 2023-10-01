Тренер ПСЖ считает клуб одним из фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал цель команды в Лиге чемпионов.

"Если это станет навязчивой идеей, это будет нехорошо для клуба, города и болельщиков, потому что есть как минимум восемь команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов.

Да и это не тот турнир, который вознаграждает за стабильность. Это не чемпионат, не турнир, в котором выигрывает лучшая команда года.

В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф".

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"Тут есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов – называйте как хотите – в борьбе за трофей, и это наша цель.

Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс.

Важно то, что мы не зацикливаемся на этом вопросе, а проявляем энтузиазм, амбиции, потому что игроки, которые боятся, не попадают в учебники истории", – сказал испанец в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Ньюкасла.

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