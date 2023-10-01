Валенсия - Бетис: обзор и результат матча чемпионата Испании 01.10.2023
Украинец впервые сыграет с первых минут за "летучих мышей".
В рамках 8 тура чемпионата Испании Валенсия в гостях сыграет с Бетисом.
Наставник "летучих мышей" Рубен Бараха определился с стартовым составом на этот поединок. С первых минут на поле появится Роман Яремчук.
Отметим, что для украинского форварда это первое появление в основе Валенсии. В минувшем туре против Реал Сосьедада он вышел на поле с замены.
Матч начнется сегодня, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!