Валенсия - Бетис: обзор и результат матча чемпионата Испании 01.10.2023

Украинец впервые сыграет с первых минут за "летучих мышей".

В рамках 8 тура чемпионата Испании Валенсия в гостях сыграет с Бетисом.

Наставник "летучих мышей" Рубен Бараха определился с стартовым составом на этот поединок. С первых минут на поле появится Роман Яремчук.

Отметим, что для украинского форварда это первое появление в основе Валенсии. В минувшем туре против Реал Сосьедада он вышел на поле с замены.

Матч начнется сегодня, 1 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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