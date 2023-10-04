iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мартинес: Не вижу смысла менять Интер на что-то другое

Фанаты "змеев" могут выдыхать - капитан их любимой команды не собирается уходить.
Сегодня, 11:32
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Лаутаро Мартинес полностью счастлив в миланском Интере и не собирается менять клубную прописку.

При этом капитан "нерадзурри" заявил, что его агент работает над продлением контракта с командой, в которой он проводит уже шестой сезон.

"Мой агент работает над новой сделкой с Интером. Я очень счастлив, я выкладываюсь на все 100% ради клуба. И моей семье здесь нравится", - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

"Я не вижу ни одной причины что-либо менять и присоединяться к другому клубу".

Читай также: Футбол сегодня: Шахтер встретится с Антверпеном, Боруссия Д примет Милан, РБ Лейпциг снова сыграет с Ман Сити

Напомним, что Лаутаро Мартинес помог Интеру одержать домашнюю победу над Бенфикой, в воротах которой стоял Анатолий Трубин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

Интер - Бенфика 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Форвард Интера установил уникальное достижение Форвард Интера установил уникальное достижение
Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа11:32
Мартинес: Не вижу смысла менять Интер на что-то другое
Лига Чемпионов11:25
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Европа11:00
Катарский шейх не собирается отступать от возможности приобрести Манчестер Юнайтед
Другие страны10:45
"Работа Мане вдохновляет": Осимхен планирует создать благотворительный фонд для помощи инвалидам в Африке
Украина10:30
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Бокс10:05
"Уклоняется от боя со мной": Джошуа выступил с неожиданными обвинениями в адрес Фьюри
Европа10:00
Английские клубы готовы подать в суд на Эвертон
Олимпийские виды09:42
Сборная Украина по волейболу потерпела второе поражение в отборе на Олимпиаду-2024
Формула 109:29
Риккардо планирует вернуться на Гран-при США в Остине
Формула 108:57
Гран-при Катара: расписание и результаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK