Мартинес: Не вижу смысла менять Интер на что-то другое

Фанаты "змеев" могут выдыхать - капитан их любимой команды не собирается уходить.

Лаутаро Мартинес полностью счастлив в миланском Интере и не собирается менять клубную прописку.

При этом капитан "нерадзурри" заявил, что его агент работает над продлением контракта с командой, в которой он проводит уже шестой сезон.

"Мой агент работает над новой сделкой с Интером. Я очень счастлив, я выкладываюсь на все 100% ради клуба. И моей семье здесь нравится", - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

"Я не вижу ни одной причины что-либо менять и присоединяться к другому клубу".

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Напомним, что Лаутаро Мартинес помог Интеру одержать домашнюю победу над Бенфикой, в воротах которой стоял Анатолий Трубин.

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