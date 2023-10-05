iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Интер Майами: Нам не хватает Месси

Аргентинец крайне необходим своей команде.
Сегодня, 13:18
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался об отсутствии нападающего Лионеля Месси в составе.

"Думаю, Месси все ближе к тому, чтобы снова сыграть. Как я уже говорил, в четверг и пятницу мы оценим его состояние, чтобы понять, готов ли он играть. Самое главное, что травма уже позади, и он постепенно набирает лучшую форму… Перед следующим матчем мы примем наиболее подходящее решение".

Читай также: Экс-арбитр: Поведение Месси на Чемпионате мира было очень плохим

"Так же, как Барселоне, ПСЖ и сборной Аргентины в свое время, нам не хватает лучшего игрока в мире, как может быть иначе? Даже когда мы побеждаем, нам его не хватает", – сказал Мартино в интервью Goal.com.

Напомним, аргентинец из-за травмы пропустил четыре матча команды, в который Интер Майами не сумел одержать ни одной победы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси херардо мартино интер майами

Статьи по теме

Интер Майами потерпел разгромное поражение, Кривцов отыграл всю игру Интер Майами потерпел разгромное поражение, Кривцов отыграл всю игру
Экс-арбитр: Поведение Месси на Чемпионате мира было очень плохим Экс-арбитр: Поведение Месси на Чемпионате мира было очень плохим
Месси может вернуться в Барселону Месси может вернуться в Барселону
"На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса "На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Футбол16:07
"На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса
ММА15:49
Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры
Европа15:21
Левандовски может пропустить Эль Класико
Европа15:12
Винисиус обвинил в расизме всех фанатов на Месталье
ММА14:52
Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец"
Футбол14:44
Министерство молодежи и спорта Украины потребовало отмены скандальных решений FIFA и UEFA
Лига Европы14:40
Лига Европы-2023/24: Брайтон сыграет с Марселем, игры Ливерпуля, Ромы и Вильярреала
Теннис14:30
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
Лига Чемпионов14:27
Форвард Шахтера попал в команду недели ЛЧ по версии SofaScore
Европа14:20
Онана откажется от поездки на Кубок Африки ради Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK