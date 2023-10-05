Тренер Интер Майами: Нам не хватает Месси

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался об отсутствии нападающего Лионеля Месси в составе.

"Думаю, Месси все ближе к тому, чтобы снова сыграть. Как я уже говорил, в четверг и пятницу мы оценим его состояние, чтобы понять, готов ли он играть. Самое главное, что травма уже позади, и он постепенно набирает лучшую форму… Перед следующим матчем мы примем наиболее подходящее решение".

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"Так же, как Барселоне, ПСЖ и сборной Аргентины в свое время, нам не хватает лучшего игрока в мире, как может быть иначе? Даже когда мы побеждаем, нам его не хватает", – сказал Мартино в интервью Goal.com.

Напомним, аргентинец из-за травмы пропустил четыре матча команды, в который Интер Майами не сумел одержать ни одной победы.

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