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Месси рассказал о своих любимых блюдах

Аргентинец поделился своим рационом.
Сегодня, 16:22
Лионель Месси / Instagram
Лионель Месси / Instagram

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал о любимых блюдах.

"Паста... Еще асадо. Но я также очень люблю сладости, десерты, такие как дульсе де лече и мороженое. Жизнью нужно наслаждаться", – сказал Аргентинец в интервью Infobae.

Напомним, аргентинец этим летом перебрался в стан клуба МЛС, подписав многомиллионный контракт.

Ранее сообщалось, что Месси рассказал, какие ритуалы использует в повседневной жизни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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