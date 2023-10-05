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Рома обзавелась титульным спонсором

Теперь на футболках римлян будет логотип саудовской компании.
Сегодня, 19:19
Рома / AS Roma
Рома / AS Roma

Рома наконец обрела нового титульного спонсора, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Теперь на передней стороне футболки римлян будет написано Riyadh Season, так как их спонсором стала саудовская авиакомпания Riyadh Air.

Ранее, напомним, на футболках Ромы спереди были буквы SPQR - Senatus Populus Quiritium Romanus (Сенат и граждане Рима).

Контракт "волков" с саудовцами рассчитан на два года, за которые Рома получит около 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что саудовцы могут купить Астон Мартин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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