Заря впервые за 2 года победила в еврокубковом матче, играя на выезде
Луганский коллектив оформил минимальный триумф над Брейдабликом.
В рамках второго тура Лиги конференций Заря победила Брейдаблик со счетом 1:0.
Данная победа стала для луганского коллектива первым выездным еврокубковым триумфом с 2021 года. Тогда, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций Заря победила софийский ЦСКА.
Отметим, что с того момента украинская команда провела всего три еврокубковые поединка на выезде.
На нашем сайте можно посмотреть видеообзор матча Брейдаблик - Заря.
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