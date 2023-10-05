iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря впервые за 2 года победила в еврокубковом матче, играя на выезде

Луганский коллектив оформил минимальный триумф над Брейдабликом.
Вчера, 23:46
Заря / Instagram
Заря / Instagram

В рамках второго тура Лиги конференций Заря победила Брейдаблик со счетом 1:0.

Данная победа стала для луганского коллектива первым выездным еврокубковым триумфом с 2021 года. Тогда, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций Заря победила софийский ЦСКА.

Отметим, что с того момента украинская команда провела всего три еврокубковые поединка на выезде.

На нашем сайте можно посмотреть видеообзор матча Брейдаблик - Заря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

Статьи по теме

Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря в непростом поединке удержала победу над Брейдабликом Заря в непростом поединке удержала победу над Брейдабликом
Заря объявила стартовый состав на матч Лиги конференций против Брейдаблика Заря объявила стартовый состав на матч Лиги конференций против Брейдаблика
Брейдаблик - Заря: прогноз на матч Лиги конференций Брейдаблик - Заря: прогноз на матч Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций
Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа01:05
"Что-то особенное": Хавбек Ливерпуля прокомментировал игру против своего брата
Европа00:57
Фанаты Баварии организуют акцию протеста, если клуб подпишет Боатенга
Сборные00:41
Эмбиид объяснил, почему он решил выступать за сборную США
Европа00:32
Месси и Бускетс претендуют на звание MVP МЛС
Лига конференций00:09
Лига конференций-2023/24: Заря одолела Брейдаблик, Норшелланн поиздевался над Лудогорцем, забив семь
Лига Европы00:06
Ливерпуль уверенно обыграл Юнион
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Лига Европы-2023/24: Коваль пропустил шесть от Славии, Таловеров с ЛАСКом уступили Тулузе
Формула 123:54
Леклер: Феррари сделает шаг вперед и сократит отставание от Ред Булл
Европа23:46
Заря впервые за 2 года победила в еврокубковом матче, играя на выезде
Европа23:18
Сборная Украины определилась с местом проведения матча против Италии - журналист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK