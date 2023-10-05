Заря впервые за 2 года победила в еврокубковом матче, играя на выезде

В рамках второго тура Лиги конференций Заря победила Брейдаблик со счетом 1:0.

Данная победа стала для луганского коллектива первым выездным еврокубковым триумфом с 2021 года. Тогда, в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций Заря победила софийский ЦСКА.

Отметим, что с того момента украинская команда провела всего три еврокубковые поединка на выезде.

На нашем сайте можно посмотреть видеообзор матча Брейдаблик - Заря.

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