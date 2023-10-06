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Холанд назвал цели Манчестер Сити на сезон

Норвежец хочет снова выиграть все трофеи.
Сегодня, 14:23
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд назвал цели клуба на сезон.

"Для меня все очевидно. Самая большая мечта сейчас – сделать требл снова! Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: "О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова".

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"То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось сделать это снова, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда", – сказал норвежец в интервью The Telegraph.

Напомним, по итогам прошлого сезона Манчестер Сити оформил требл, а Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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