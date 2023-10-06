Холанд назвал цели Манчестер Сити на сезон
Норвежец хочет снова выиграть все трофеи.
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд назвал цели клуба на сезон.
"Для меня все очевидно. Самая большая мечта сейчас – сделать требл снова! Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: "О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова".
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"То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось сделать это снова, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда", – сказал норвежец в интервью The Telegraph.
Напомним, по итогам прошлого сезона Манчестер Сити оформил требл, а Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.
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