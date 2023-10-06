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Манчестер Сити хочет продлить контракт с Холандом

Норвежец останется в стане "горожан".
Сегодня, 09:20
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Английский гранд намерен провести в ближайшее время переговоры с футболистом сборной Норвегии. Речь будет идти о пролонгации соглашения на один год.

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Нынешний контракт 23-летнего игрока рассчитан до лета 2027-го года.

В текущем сезоне на счету Холанда восемь голов и один ассист в семи матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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