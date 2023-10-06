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Обидчик Динамо в Лиге конференций остался без главного тренера

Шенол Гюнеш покинул пост наставника Бешикташа.
Сегодня, 16:41
Шенол Гюнеш / Getty Images
Шенол Гюнеш / Getty Images

Бешикташ объявил, что главный тренер команды Шенол Гюнеш покинул занимаемую должность.

Как сообщает официальный сайт "черных орлов", 71-летний специалист сам подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

Такое решение тренер турецкой команды принял после неожиданного домашнего поражения от Лугано (2:3) в матче второго тура группового этапа Лиги конференций, в котором хозяева поля вели с преимуществом в два мяча, но позволили швейцарскому сопернику вырвать победу.

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Напомним, что для попадания в групповой раунд Лиги конференций Бешикташ на решающей стадии квалификации дважды обыграл киевское Динамо - 3:2, 1:0.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ лига конференций

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