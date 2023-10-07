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Холанд: Теперь люди больше шокированы, когда я не забиваю - и это хорошо

Норвежская машина по забиванию голов радуется, что люди ждут от него результативных матчей.
Сегодня, 11:25
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд в последние сезоны приучил всех, что он регулярно забивает голы в ворота соперников.

В интервью для The Telegraph форвард Манчестер Сити заявил, что считает хорошим признаком критику людей, когда он уходит с поля без гола.

"Вот как это происходит, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!", - сказал Эрлинг, смеясь.

"Норвежские СМИ пишут, когда я не забиваю: "Без голов!" Такой заголовок. Вот так вот. Это хорошая вещь. Я ни на что не жалуюсь, я ведь подписал контракт с Сити, чтобы забивать голы".

"Так что это тоже было немного ожидаемо – может быть, не так много – но я все еще тот, кто собирается забивать мяч в сетку ворот".

Ранее Эрлинг Холанд рассказал о целях Манчестер Сити на нынешний сезон, припомнив успехи команды в прошлогодней кампании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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