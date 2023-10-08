Бордо Игнатенко уволил главного тренера

Французский Бордо объявил об увольнении главного тренера.

Как сообщает пресс-служба жирондинцев, клуб расстался с Давидом Гионом, который возглавлял команду с февраля 2022 года.

В минувшем сезоне Гион не сумел вернуть Бордо в Лигу 1, а в этом за 10 матчей команда набрала 11 очков и идет на 13 месте в чемпионате.

Отметим, что ранее украинский хавбек Даниил Игнатенко отдал первую голевую передачу за "темно-синих и белых"

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!