Наставник Забарного может возглавить клуб Ла Лиги

Испанская Севилья собирается уволить главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара и уже нашла ему замену.

Как сообщает издание FIchajes, "нервионцы" недовольны стартом в чемпионате и хотят пригласить вместо Мендилибара Андони Ираолу из Борнмута.

Примечательно, что "вишни" также довольно неудачно стартовали в АПЛ, набрав всего 3 очка в 8 матчах, чем и собирается воспользоваться Севилья, надеясь на то, что Ираола также будет уволен.

Стоит отметить, что кто бы не стал новым наставником Севильи, он будет уже четвертым, кто поработает на этой должности в стане андалусийцев за календарный год.

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