iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Забарного может возглавить клуб Ла Лиги

Севилья собирается воспользоваться слабым стартом Андони Ираолы в Борнмуте.
Сегодня, 17:05
Андони Ираола / Getty Images
Андони Ираола / Getty Images

Испанская Севилья собирается уволить главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара и уже нашла ему замену.

Как сообщает издание FIchajes, "нервионцы" недовольны стартом в чемпионате и хотят пригласить вместо Мендилибара Андони Ираолу из Борнмута.

Примечательно, что "вишни" также довольно неудачно стартовали в АПЛ, набрав всего 3 очка в 8 матчах, чем и собирается воспользоваться Севилья, надеясь на то, что Ираола также будет уволен.

Стоит отметить, что кто бы не стал новым наставником Севильи, он будет уже четвертым, кто поработает на этой должности в стане андалусийцев за календарный год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут севилья

Статьи по теме

Эвертон Миколенко разгромил Борнмут Забарного Эвертон Миколенко разгромил Борнмут Забарного
Забарный "привез" гол в свои ворота в матче против Миколенко Забарный "привез" гол в свои ворота в матче против Миколенко
Зинченко победил Забарного, Арсенал разгромил Борнмут Зинченко победил Забарного, Арсенал разгромил Борнмут
Забарный и Зинченко выйдут с первых минут в матче Борнмут - Арсенал Забарный и Зинченко выйдут с первых минут в матче Борнмут - Арсенал
Помочь журналистам

Видео

Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой
Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Теннис20:00
Цуренко сыграет с росиянкой в финальной части турнира в Чжэнчжоу
Европа19:50
Защитник Баварии получил травму во время тренировки
Формула 119:30
Сайнс пропустит Гран-при Катара
Украина19:29
Таблица УПЛ: Кривбасс - новый лидер чемпионата, Оболонь покинула зону переходных матчей
Украина19:22
УПЛ: Оболонь победила Металлист 1925, Рух и Минай голов не забивали, а Кривбасс обыграл Черноморец
Европа19:17
Поздний гол Гризманна позволил Атлетико обыграть Реал Сосьедад
Украина19:06
Кривбасс минимально обыграл Черноморец и возглавил таблицу
Гимнастика18:45
Ковтун остался без медали в последнем финале чемпионата мира по спортивной гимнастике
Украина18:33
"Мои трусики потерялись": девушка-арбитр и ФСК Мариуполь красиво вышли из неловкой ситуации
Европа18:09
Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK