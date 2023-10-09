Гвардиола высказался о возможной работе в Италии

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о возможной работе в Ювентусе.

"Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня".

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"Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска", – сказал испанец в интервью Goal.com.

Напомним, Гвардиола работал с командами из Испании, Германии и Англии, везде становившись чемпионом национального первенства.

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