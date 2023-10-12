Прощай, мама: Мбаппе придется менять агента из-за новых правил ФИФА

Нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе придется сменить своего агента. Об этом сообщает издание Marca.

Новые правила ФИФА гласят, что теперь люди без лицензии не могут выполнять функции агента футболиста. Представителем французского игрока в данный момент является его мать.

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Теперь Килиан не имеет право пользоваться услугами своей мамы Файза Ламари до тех пор, пока она не получит специальную лицензию. В ином случае футболисту нужно будет менять агента.

Отметим, ближайший такой экзамен на получение нужной квалификации состоится лишь весной 2024 года, что означает Мбаппе придется временно сменить представителя для переговоров с ПСЖ или другими командами.

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