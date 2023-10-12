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Арсенал присоединился к гонке за подписание бельгийского вундеркинда

Все больше клубов хотят заполучить Артура Вермерена.
Сегодня, 21:19
Артур Вермерен / Getty Images
Артур Вермерен / Getty Images

Арсенал начал проявлять интерес к подписанию Артура Вермерена, пишет TeamTalk.

Напомним, что на хавбека Антверпена уже выстроилась очередь из европейских клубов, включая МЮ и Барселону.

Интересно, что "канониры" уверены в своем предложении и уже готовят 15 млн фунтов за 18-летнего игрока. В Лондоне считают, что смогут убедить Артура выбрать Арсенал из-за их долгосрочной стратегии развития.

В этом сезоне Артур Вермерен сыграл 15 матчей за Антверпен, отметившись одним забитым мячом и пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что зимой может сменить клуб и хавбек Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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