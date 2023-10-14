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Милан рассматривает вариант с подписанием талантливого испанского защитника

Итальянский коллектив нацелился на Миранду.
Сегодня, 17:25
Хуан Миранда / Getty Images
Хуан Миранда / Getty Images

Милан планирует зимой подписать сменщика для крайнего защитника Тео Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Россонери" нацелились на подписание фулбека Бетиса Хуана Миранду. Итальянский колллектив постарается сбить цену на игрока.

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В данный момент "огурцы" требуют за игрока около 10-12 млн евро, в то время как Милан готов выложить лишь 7 млн. Клубы пока не вели переговоры.

В текущем сезоне на счету Миранды пять матчей в рамках Ла Лиги, в которых он отличился лишь двумя желтыми карточками.

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