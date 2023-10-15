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Футбол

Ман Сити планирует избавиться от одного из своих футболистов

Сам Келвин Филлипс пока не определился со своим будущим.
Сегодня, 10:03
Getty Images
Getty Images

Манчестер Сити рассматривает возможность избавиться от полузащитника команды Кэлвина Филлипса.

Как сообщает издание Mirror, "горожане" могут отдать англичанина зимой в аренду, хотя, продажа и была бы более выгодной.

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Сам футболист пока еще не принял окончательное решение о своем будущем. Слухи о том, что хавбек хочет уйти преувеличены.

Представители Филлипса оповестят манкунианцев о желании игрока накануне январского трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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