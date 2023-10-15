Ман Сити планирует избавиться от одного из своих футболистов

Сам Келвин Филлипс пока не определился со своим будущим.

Манчестер Сити рассматривает возможность избавиться от полузащитника команды Кэлвина Филлипса.

Как сообщает издание Mirror, "горожане" могут отдать англичанина зимой в аренду, хотя, продажа и была бы более выгодной.

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Сам футболист пока еще не принял окончательное решение о своем будущем. Слухи о том, что хавбек хочет уйти преувеличены.

Представители Филлипса оповестят манкунианцев о желании игрока накануне январского трансферного окна.

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