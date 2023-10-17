Шейх, пытавшийся купить МЮ, может инвестировать в другой клуб АПЛ

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль-Тани после провала с покупкой МЮ обратил свое внимание на другой клуб АПЛ.

Как сообщает издание Mirror, бизнесмен может инвестировать свои деньги в Тоттенхэм.

Издание отмечает, что Аль-Тани консультировался со своим соотечественником и владелцьем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи перед тем, как пытаться купить Манчестер Юнайтед, а сам Аль-Хелаифи раньше интересовался покупкой Тоттенхэма.

Вероятно, Джасим попытается выкупить лондонский клуб полностью.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы Манчестер Юнайтед могут продать четверть акций клуба британскому бизнесмену, который является болельщиком манкунианцев.

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