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Шейх, пытавшийся купить МЮ, может инвестировать в другой клуб АПЛ

Джассим бин Хамад Аль-Тани рассматривает возможность финансовых вливаний в Тоттенхэм..
Сегодня, 12:26
Тоттенхэм / Getty Images
Тоттенхэм / Getty Images

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль-Тани после провала с покупкой МЮ обратил свое внимание на другой клуб АПЛ.

Как сообщает издание Mirror, бизнесмен может инвестировать свои деньги в Тоттенхэм.

Издание отмечает, что Аль-Тани консультировался со своим соотечественником и владелцьем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи перед тем, как пытаться купить Манчестер Юнайтед, а сам Аль-Хелаифи раньше интересовался покупкой Тоттенхэма.

Вероятно, Джасим попытается выкупить лондонский клуб полностью.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы Манчестер Юнайтед могут продать четверть акций клуба британскому бизнесмену, который является болельщиком манкунианцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед АПЛ

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