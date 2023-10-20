Тренер польского клуба: Булеца может стать лидером. Делаю, все, чтобы удержать его

Вальдемар Форналик хочет, чтобы Сергей остался в Заглембе после завершения срока аренды

Рулевой польского Заглембе Вальдемар Форналик поделился мыслями о хавбеке команды Сергее Булеце.

По словам Форналика, украинец может стать лидреом клуба в спортивном плане.

"В спортивном плане - да, но в плане ментальности я был бы осторожным. Давайте не забывать, что он - молодой парень из страны, которая сейчас переживает сложные времена.

Возможно, из-за этого он часто думает о своих близких. Но он - тот, кто сосредоточен на игре и тренировках и хочет развиваться.

У него с нами соглашение до конца сезона, но я делаю все, чтобы клуб удержал его на более долгий срок", - заявил Форналик.

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