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Футбол

Александрия усилилась игроком Динамо

Между конкурентами за чемпионство состоялся прямой переход.
Вчера, 23:26

Александрия усилила линию полузащиты игроком Динамо.

Как сообщила пресс-служба киевлян, Сергей Булеца перебрался из стана "бело-синих» к "горожанам". Сумма трансфера неизвестна, однако, по информации Transfermarkt, хавбек обошелся Александрии в 500 тысяч евро.

Также остаются пока неизвестны условия контракта Булецы с коллективом Руслана Ротаня, поскольку, сообщение о переходе со стороны новой команды Сергея еще не появилось.

Первую часть сезона Сергей провел в аренде в Лехии, где не закрепился, наиграв во всех турнирах только 173 минуты в 8 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо александрия СЕРГЕЙ БУЛЕЦА

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