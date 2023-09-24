Арендованный у Динамо украинец отметился очередным ассистом в европейском чемпионате

Результативная передача в исполнении Сергея Булецы позволила его команде одержать победу.

В воскресенье, 24 сентября, в рамках девятого тура польской Экстраклясы состоялся матч между Заглембе и Вартой.

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Сергей Булеца, арендованный на сезон у киевского Динамо.

На 57-й минуте 24-летний полузащитник отметился результативной передачей на Томаша Маковски, который забил единственный гол поединка.

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Стоит отметить, что для Булецы это уже третий ассист в восьми матчах за Заглембе в нынешнем сезоне. Свой лучший результат по голевым передачам он показал в прошлой кампании в составе луганской Зари (9 ассистов).

Напомним, что днем ранее киевское Динамо в результативном матче обыграло черкасский ЛНЗ.

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