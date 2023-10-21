Верона - Наполи 1:3 обзор матча и результат игры 21.10.2023

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура чемпионата Италии Верона принимала Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

В первом тайме неаполитанцам удалось забить дважды. Сначала распечатал ворота соперника Матео Политано, а позднее Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине игры грузинский футболист снова отличился голом, однако Верона постаралась вернуться в игру. Хозяева отличились одним забитым мячом, и вот уже назревал камбэк, однако гости закрылись не дали сотворить больше ничего опасного.

После девяти туров Верона идет 16-й с восьмью очками, а Наполи занимает пятую строчку, набрав 17 баллов.

Статистика матча Верона - Наполи 9-го тура чемпионата Италии

Верона - Наполи 1:3

Голы: Лазович, 60 - Политано, 27, Кварацхелия, 43, 55

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 2.27

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 15 - 22

Удары в створ: 9 - 10

Угловые: 5 - 8

Фолы: 12 - 9

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