Скончался сэр Бобби Чарльтон

В субботу, 21 октября, умер чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Бобби Чарльтон.

Знаменитому английскому футболисту, который прославился своей игрой в составе Манчестер Юнайтед, было 86 лет. О причинах смерти не сообщается.

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"Мы с глубокой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался ранним утром в субботу. Он находился в окружении своей семьи", - говорится в заявлении его близких.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

В составе Манчестер Юнайтед от трижды выиграл чемпионат Англии, раз выиграл Кубок чемпионов и Кубок Англии, четырежды завоевал Суперкубок Англии. На его счету 758 матчей за "красных дьяволов", в которых он забил 249 голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Монца установила мемориальную доску в честь бывшего президента клуба.

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