iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Скончался сэр Бобби Чарльтон

Легендарный футболист ушел в иной мир.
Сегодня, 18:19
Бобби Чарльтон / Goal.com
Бобби Чарльтон / Goal.com

В субботу, 21 октября, умер чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Бобби Чарльтон.

Знаменитому английскому футболисту, который прославился своей игрой в составе Манчестер Юнайтед, было 86 лет. О причинах смерти не сообщается.

Читай также: Студент, которому задонатил на лечение игрок Ман Сити, скончался от лейкемии

"Мы с глубокой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался ранним утром в субботу. Он находился в окружении своей семьи", - говорится в заявлении его близких.

В составе Манчестер Юнайтед от трижды выиграл чемпионат Англии, раз выиграл Кубок чемпионов и Кубок Англии, четырежды завоевал Суперкубок Англии. На его счету 758 матчей за "красных дьяволов", в которых он забил 249 голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Монца установила мемориальную доску в честь бывшего президента клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Срна оценил дебютную победу во главе Шахтера Срна оценил дебютную победу во главе Шахтера
Реал постарается летом подписать защитника Баварии Реал постарается летом подписать защитника Баварии
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
"С ним никогда не бывает по-другому": тренер Ан-Насра оценил Роналду "С ним никогда не бывает по-другому": тренер Ан-Насра оценил Роналду
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина19:42
Срна оценил дебютную победу во главе Шахтера
Европа19:32
Реал постарается летом подписать защитника Баварии
Украина19:20
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Другие страны19:10
"С ним никогда не бывает по-другому": тренер Ан-Насра оценил Роналду
Европа19:03
Манчестер Сити одолел на своем поле Брайтон
Украина18:55
Александрия - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина18:53
Шахтер добыл разгромную победу в дебютном матче Срны
Европа18:46
Мудрик и Зинченко попали в стартовый состав в матче Челси - Арсенал
Европа18:42
Еще один украинец дебютировал в английской Премьер-лиге
Европа18:36
Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK