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Манчестер Сити - Брайтон 2:1 обзор матча и результат игры 21.10.2023

"Горожане" добыли непростые три очка.
Сегодня, 19:03
Манчестер Сити - Брайтон / Getty Images
Манчестер Сити - Брайтон / Getty Images

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура АПЛ Манчестер Сити встречался с Брайтоном. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый тайм прошел полностью под контролем подопечных Гвардиолы, которые смогли организовать сразу два забитых мяча. Сначала отличился Хулиан Альварес, а спустя пару минут Эрлинг Холанд также вписал свое имя на табло.

Вторая половина игры была уже не столь успешной для "горожан", ведь моментов у чужих ворот стало меньше, да и Брайтон сумел в одной контратаке сократить отставание.

С 73-й минуты обе команды играли крайне осторожно, ведь один гол мог в корне изменить ситуацию на поле. В итоге, Сити удержал нужный для себя результат, добыв очки на Этихаде.

Статистика матча Ман Сити - Брайтон 9-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Брайтон 2:1

Голы: Альварес, 7, Холанд, 19 - Фати, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 0.60
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 2 - 2
Фолы: 9 - 11

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Аканджи, Гвардиол, Стоунз (Рубен Диаш, 75), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Грилиш, 75), Холанд, Альварес.

Брайтон: Стил, Данк, Игор Жулио, Марч, Гросс, Митома, Балеба (Гилмор, 66), Милнер (Велтман, 46), Аденгра, Уэлбек (Фергюсон, 16), Жоао Педро (Фати, 66).

Предупреждения: Марч (36), Родри (38), Аканджи (63), Игор Жулио (64), Грилиш (84).

Удаление: Аканджи (90+4)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Брайтон

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