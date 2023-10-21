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Удаление и десять предупреждений: Галатасарай в "жарком" матче обыграл Бешикташ

Мауро Икарди стал героем встречи.
Вчера, 23:33
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура турецкой Суперлиги Галатасарай принимал Бешикташ. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Команды привычно для себя боролись за мяч используя все возможные приемы в том числе и грязные. Ключевым эпизодом стало 30-я минута матча, когда "оранжевые" уже вели в счете, но голкипер соперника заработал прямую красную за игру рукой вне штрафной зоны.

Во второй половине игры Бешикташ сумел откатать один мяч однако численное преимущество не позволило команде сохранить ничью, и форвард Мауро Икарди своим вторым голым принес победу Галатасараю.

Отметим, помимо удаления команды на двоих заработали еще и десять желтых карточек.

Статистика матча Галатасарай - Бешикташ

Галатасарай - Бешикташ 2:1

Голы: Икарди, 26, 82 - Окслейд-Чемберлейн, 69

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 25 - 2
Удары в створ: 10 - 2
Угловые: 6 - 2
Фолы: 12 - 19

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ галатасарай

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