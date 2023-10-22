Почеттино уверен, что Мудрик бил по воротам, Артета в этом сомневается

Феноменальный гол Михаила Мудрика в ворота Арсенал продолжает вызывать споры.

Напомним, что в матче Челси - Арсенал украинский вингер дальним ударом с острого угла забил крутейший гол.

Однако пока одни хвалят Михаила за находчивость и смелость, другие критикуют Райю за ошибку в позиционировании, а некоторые уверены, что украинец вовсе не бил по воротам.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино убежден, что гол - полностью заслуга Мудрика.

"Да, он бил в том моменте. Честно говоря, Михаил старался. Это не значит, что только он заслуживает похвалы, но он знал расположение вратаря и что с этой позиции ему можно забить", - считает аргетинский специалист.

А вот тренер соперников Микель Артета наоборот считает, что гол получился случайным, хотя и не умаляет заслуги украинца.

"Говорите, удар Мудрика был осознанным? Мне так не показалось. Но им виднее. Если это осознанный удар - отдаю им должное", - сказал Артета.

С полным обзором матча Челси - Арсенал вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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