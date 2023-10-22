Ворскла - Полесье 0:3 обзор матча и результат игры 22.10.2023
В воскресенье, 22 октября, в рамках 11-го тура УПЛ Ворскла встречалась с Полесьем. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.
На 37-й минуте игры Богдан Кушниренко удачно реализовал возможность вывести свою команду вперед благодаря точному удару с пенальти.
Во второй половине игры Бени Макуана удвоил преимущество гостей. Поставил точку в данной встрече Дмитрий Шастал.
Таким образом после одиннадцати туров Ворскла занимает девятое место с 13-ю очками, а Полесье идет втором, набрав 22 балла.
Статистика матча Ворскла - Полесье 11-го тура чемпионата Украины
Ворскла - Полесье 0:3
Голы: Кушниренко, 37 пенальти, Макуана, 54, Шастал, 90+2
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 7 - 1
Фолы: 21 - 13
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!