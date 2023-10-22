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Ворскла - Полесье 0:3 обзор матча и результат игры 22.10.2023

Полтавчане потерпели поражение на своем поле.
Сегодня, 17:00
Ворскла - Полесье / УПЛ
Ворскла - Полесье / УПЛ

В воскресенье, 22 октября, в рамках 11-го тура УПЛ Ворскла встречалась с Полесьем. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

На 37-й минуте игры Богдан Кушниренко удачно реализовал возможность вывести свою команду вперед благодаря точному удару с пенальти.

Во второй половине игры Бени Макуана удвоил преимущество гостей. Поставил точку в данной встрече Дмитрий Шастал.

Таким образом после одиннадцати туров Ворскла занимает девятое место с 13-ю очками, а Полесье идет втором, набрав 22 балла.

Статистика матча Ворскла - Полесье 11-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Полесье 0:3

Голы: Кушниренко, 37 пенальти, Макуана, 54, Шастал, 90+2

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 7 - 1
Фолы: 21 - 13

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