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Довбик - лучший игрок матча Жирона - Альмерия по версии WhoScored

Также Артем получил высокую оценку и от портала SofaScore.
Сегодня, 20:26
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Испании Жирона разгромно победила Альмерию со счетом 5:2.

По ходу матча каталонцы проигрывали 2:0, но совершили камбэк в частности с помощью дубля от Артема Довбика.

Игру форварда отметили статистические порталы SofaScore и WhoScored, поставив Артему высокие оценки за матч. Довбик получил 8.4 от WhoScored и 8.2 от SofaScore, что является лучшим и третьим лучшим результатом среди всех игроков соответственно.

Отметим, что форвард сборной Украины сравнялся со своим тезкой Артемом Кравцом по количеству забитых голов в Ла Лиге, деля с ним первую строчку среди всех украинцев по этому показателю.

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Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

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