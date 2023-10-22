iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью - о своем удалении: Шоу и давление на судью сделали свое дело

Португалец не понимает судейского решения.
Вчера, 22:52
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче против Монцы (1:0).

"Почему меня удалили? Не знаю, может быть, потому что я молчал и показал им, что они плачут, но оскорбительных слов не было".

Читай также: Рома не будет продлевать контракт с Моуринью

"В прошлом году после очень хорошей игры в Монце хорошие, но неопытные люди плохо отзывались о нас. Сегодня шоу и давление на судью сделали свое дело. Я сказал ему то, что должен был сказать, максимально честно", – сказал "Особенный" в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, португальский специалист передразнил Маттиа Пессину, изобразив плач, за что арбитр Джованни Айрольди удалил тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

Статьи по теме

Моуринью заработал удаление в матче против Монцы за троллинг игрока команды соперника Моуринью заработал удаление в матче против Монцы за троллинг игрока команды соперника
Рома в большинстве с трудом обыграла Монцу Рома в большинстве с трудом обыграла Монцу
Моуринью может летом возглавить Реал Моуринью может летом возглавить Реал
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:03
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Вчера, 23:53
Формула 123:53
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Европа23:48
Ювентус в большинстве минимально обыграл Милан
Формула 123:46
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:40
Ферстаппен, несмотря на проблемы, воспользовался ошибками соперников и выиграл Гран-при США
Европа23:23
Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть
НБА23:21
ЛеБрон считает Дэвиса "одним из лучших" бигменов в истории Лейкерс
Европа23:00
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
НБА22:59
Второй пик драфта-2023 назван ответчиком по иску о насильственной смерти девушки
Европа22:52
Моуринью - о своем удалении: Шоу и давление на судью сделали свое дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK