Моуринью - о своем удалении: Шоу и давление на судью сделали свое дело

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче против Монцы (1:0).

"Почему меня удалили? Не знаю, может быть, потому что я молчал и показал им, что они плачут, но оскорбительных слов не было".

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"В прошлом году после очень хорошей игры в Монце хорошие, но неопытные люди плохо отзывались о нас. Сегодня шоу и давление на судью сделали свое дело. Я сказал ему то, что должен был сказать, максимально честно", – сказал "Особенный" в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, португальский специалист передразнил Маттиа Пессину, изобразив плач, за что арбитр Джованни Айрольди удалил тренера.

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