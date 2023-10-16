Рома не будет продлевать контракт с Моуринью

Жозе Моуринью покинет Рому летом, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Контракт португальца со столичным клубом истекает в июне 2024 года, и продолжать его стороны не планируют.

В текущий момент Рома идет на 10-й строчке, имея после восьми туров лишь 11 очков. От первого места римлян отделяет десять очков.

Отметим, что без работы португальский специалист вряд ли останется. В течение последнего года у многих сборных и клубов возникала идея позвать "Особенного".

Наиболее вероятно, что летом Жозе возглавит какой-нибудь саудовский клуб, на Ближнем Востоке уже давно жаждут заполучить португальца.

Ранее, напомним, Карло Анчелотти высказался о скандале в итальянском футболе.

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