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Анчелотти - о лудомании: Это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола

Специалист напомнил, что игрокам запрезно делать ставки.
Сегодня, 18:42
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти не считает, что в последнем скандале с нелегальными ставками стоит винить всю систему.

Напомним, ранее ряд итальянских игроков оказался под подозрением в незаконных ставках. Некоторые уже признали вину, а также то, что у них психологические проблемы.

Главный тренер Реала также заявил, что лудомания - это, в первую очередь, болезнь. Да и не стоит винить весь итальянский футбол, ответственность несут отдельные люди.

"Это была серьезная ошибка, эти игроки не в порядке, они нуждаются в лечении. С точки зрения науки зависимость от азартных игр – это болезнь. При этом я считаю, что это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола – это было бы преувеличением. Правосудие скажет свое слово.

На мой взгляд, эти ребята забыли четкое правило: делать ставки запрещено. Все просто. Будучи преданными своему делу, мы четко осознаем это. На самом деле о том, что это запрещено, предупреждают перед каждым сезоном", – цитирует Анчелотти AS.

Ранее также сообщалось, что новый владелец МЮ начнет с модернизации стадиона.

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