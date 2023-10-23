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"Снова вместе": Де Хеа встретился с Бруну Фернандешом, показав форму своей киберспортивной команды

Публикация со встречи взорвала сеть.
Сегодня, 10:25
Бруну Фернандеш и Давид де Хеа / Getty Images
Бруну Фернандеш и Давид де Хеа / Getty Images

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа не может найти себе команду после ухода из английского клуба.

Испанец занялся киберспортом, создав команды по Valorant и League of Legends - Rebels Gaming.

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Де Хеа для популяризации клуба пригласил для встречи полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

"Снова вместе", - написал Де Хеа.

Примечательно, что пост нереальным образом взорвал сеть. Публикация набрала более 500 тысяч лайков, в то время, как обычные посты Rebels Gaming без испанца набирали лишь по несколько сотен одобрений.

Ранее сообщалось, что на воспитанника Барселоны свалилась невиданная популярность после его дебютного гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа

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