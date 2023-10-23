"Снова вместе": Де Хеа встретился с Бруну Фернандешом, показав форму своей киберспортивной команды

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа не может найти себе команду после ухода из английского клуба.

Испанец занялся киберспортом, создав команды по Valorant и League of Legends - Rebels Gaming.

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Де Хеа для популяризации клуба пригласил для встречи полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

"Снова вместе", - написал Де Хеа.

Примечательно, что пост нереальным образом взорвал сеть. Публикация набрала более 500 тысяч лайков, в то время, как обычные посты Rebels Gaming без испанца набирали лишь по несколько сотен одобрений.

Ранее сообщалось, что на воспитанника Барселоны свалилась невиданная популярность после его дебютного гола.

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