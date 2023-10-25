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Забарный - в пятерке лучших игроков до 21 года из топ-5 чемпионатов по количеству минут

Украинец попал в престижную компанию.
25 октября, 19:41
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный получил безоговорчное доверие своего тренера Андони Ираолы, что подтверждают статистические данные.

Украинец попал в пятерку лучших по количеству игровых минут среди футболистов в возрасте до 21 года, играющих в топ-5 чемпионатах.

Центрбэк "вишен" занял четвертое место, опередив к примеру Алехандро Бальде из Барселоны и Ливая Колвилла из Челси.

Лидером по данным портала Wyscout является голкипер Вильярреала Филипп Йоргенсен.

  1.  Филипп Йоргенсен (Вильярреал) - 914 минут
  2. Гави (Барселона) - 876
  3. Гийом Рест (Тулуза) - 816
  4. Илья Забарный (Борнмут) - 806
  5. Джеймс Траффорд (Бернли) - 805.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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