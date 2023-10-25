Забарный - в пятерке лучших игроков до 21 года из топ-5 чемпионатов по количеству минут
Украинец попал в престижную компанию.
Защитник Борнмута Илья Забарный получил безоговорчное доверие своего тренера Андони Ираолы, что подтверждают статистические данные.
Украинец попал в пятерку лучших по количеству игровых минут среди футболистов в возрасте до 21 года, играющих в топ-5 чемпионатах.
Центрбэк "вишен" занял четвертое место, опередив к примеру Алехандро Бальде из Барселоны и Ливая Колвилла из Челси.
Лидером по данным портала Wyscout является голкипер Вильярреала Филипп Йоргенсен.
- Филипп Йоргенсен (Вильярреал) - 914 минут
- Гави (Барселона) - 876
- Гийом Рест (Тулуза) - 816
- Илья Забарный (Борнмут) - 806
- Джеймс Траффорд (Бернли) - 805.
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