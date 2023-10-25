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Футбол

Моуринью недоволен двойными стандартами в Серии А

"Особенный" высказался о своей дисквалификации.
25 октября, 21:18
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью поделился мнением касаемо своей дисквалификации в Серии А.

"Только идиот может верить, что я получил красную, чтобы пропустить матч с Интером. Мне очень жаль, что меня не будет на скамейке.

Заслуживаю ли я этой дисквалификации? Это уже другая тема. Я видел, как другие тренеры делали тот же жест, я видел, как тренеры поступали хуже меня, но со мной всегда происходит одно и то же".

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"Я очень корректно вел себя на протяжении всего сезона, меня удалили за этот жест... Я повторяю, если это происходит в моем случае, то это должно касаться и всех остальных. 

Двойные стандарты по отношению ко мне? Я думаю, да. Каковы причины? Я не знаю. Если вы задаете мне этот вопрос, это значит, что вы тоже так думаете", – сказал Моуринью в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, Интер примет Рому в рамках 10-го тура чемпионата Италии.

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