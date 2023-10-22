Моуринью заработал удаление в матче против Монцы за троллинг игрока команды соперника

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью заработал удаление в матче девятого тура Серии А против Монцы (1:0).

"Особенный" решил потроллить игрока команды соперника за его жалобы арбитру на болбоя, который долго не отдавал мяч.

Португальский специалист передразнил Маттиа Пессину, изобразив плач, за что арбитр Джованни Айрольди удалил тренера.

Таким образом "Особенный" из-за удаления пропустит матч против Интера, который состоится 29 октября.

Ранее сообщалось, что Моуринью может летом возглавить Реал.

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