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Моуринью заработал удаление в матче против Монцы за троллинг игрока команды соперника

Португалец пропустит игру с Интером.
Сегодня, 16:22
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью заработал удаление в матче девятого тура Серии А против Монцы (1:0).

"Особенный" решил потроллить игрока команды соперника за его жалобы арбитру на болбоя, который долго не отдавал мяч.

Португальский специалист передразнил Маттиа Пессину, изобразив плач, за что арбитр Джованни Айрольди удалил тренера.

Таким образом "Особенный" из-за удаления пропустит матч против Интера, который состоится 29 октября.

Ранее сообщалось, что Моуринью может летом возглавить Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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