Эвертон рискует лишиться множества очков за нарушение правил ФФП

Если вина будет доказана, у команды Виталия Миколенко будут серьезнейшие проблемы.

АПЛ настаивает на том, чтобы снять с Эвертона значительное количество очков, если будет доказано, что клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

Дело "ирисок" в настоящее время рассматривается независимой комиссией.

Было объявлено об ошеломляющих финансовых потерях клуба в размере почти 372 миллионов фунтов за трехлетний период, что более чем на 250 миллионов превышает сумму, которую допускают правила АПЛ.

Последнее слово в вопросе о наказании остается за комиссией, которая может наказать Эвертон снятием 12 очков.

Это приведет к тому, что команда Виталия Миколенко отправится на последнее место таблицы с результатом минус пять очков. Также вероятен трансферный бан. Обе стороны имеют право обжаловать приговор.

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Сообщается, что мерсисайдцы собираются указать в рамках защиты на единственный случай, когда с клуба сняли очки из-за финансовых проблем в АПЛ: в сезоне-2009/10 Портсмут был лишен девяти очков, когда он был объявлен банкротом, в результате чего было введено внешнее управление клубом.

Напомним, что стало известно о смерти президента Эвертона Билла Кенрайта, который недавно перенес операцию по удалению раковой опухоли.

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