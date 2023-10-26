Барселона получила усиление перед Эль Класико
Рафинья неожиданно вернулся в строй.
Рафинья востановился после травмы, пишет Marca.
Бразильский вингер вернулся к тренировкам с первой командой, и Хави уверен, что Рафинья сможет сыграть против Реала.
Напомним, что в конце сентября бразилец получил травму бедра и не должен был вернуться так быстро. Однако восстановление прошло лучше, чем ожидалось.
При этом участие в матче Роберта Левандовски и Френки де Йонга все еще остается под вопросом.
Также ранее сообщалось, кто рассудит Эль Классико.
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