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Барселона получила усиление перед Эль Класико

Рафинья неожиданно вернулся в строй.
Вчера, 15:45
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Рафинья востановился после травмы, пишет Marca.

Бразильский вингер вернулся к тренировкам с первой командой, и Хави уверен, что Рафинья сможет сыграть против Реала.

Напомним, что в конце сентября бразилец получил травму бедра и не должен был вернуться так быстро. Однако восстановление прошло лучше, чем ожидалось.

При этом участие в матче Роберта Левандовски и Френки де Йонга все еще остается под вопросом.

Также ранее сообщалось, кто рассудит Эль Классико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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