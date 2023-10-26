Барселона получила усиление перед Эль Класико

Рафинья востановился после травмы, пишет Marca.

Бразильский вингер вернулся к тренировкам с первой командой, и Хави уверен, что Рафинья сможет сыграть против Реала.

Напомним, что в конце сентября бразилец получил травму бедра и не должен был вернуться так быстро. Однако восстановление прошло лучше, чем ожидалось.

При этом участие в матче Роберта Левандовски и Френки де Йонга все еще остается под вопросом.

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