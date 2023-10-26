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"Он не молодой": тренер Сандерленда оценил потенциал Русина

Украинцу доверяют в английском клубе.
Вчера, 20:37
Назарий Русин / ФК Сандерленд
Назарий Русин / ФК Сандерленд

Главный тренер Сандерленда Тони Моубрей высказался по поводу об адаптации украинского нападающего команды Назария Русина.

По словам специалиста, у украинца есть проблемы с языком, однако обладает отличными футбольными данными.

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"Это молодые мальчики, которые учатся своему ремеслу. Русин не такой молодой, ему 24-25 лет, но он из Украины, с языком у него небольшие проблемы.

Если бы я думал, что они смогут выйти, забить голы и помочь нам выиграть матчи, они были бы в команде", - приводит слова тренера Sunderland Echo.

Напомним, Русин перешел в Сандерленд летом этого года из Зари. На его счету 5 матчей, но пока без результативных действий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Назарий Русин

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