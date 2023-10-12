Русин рассказал о своей главной проблеме в Сандерленде

Украинский форвард Назарий Русин высказался о своей адаптации в Сандерленде.

Русин отметил, что во втором английском дивизионе намного более высокий темп, чем в УПЛ и достаточно хороший уровень игры.

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"Высокий уровень, очень хороший чемпионат, высокий темп и очень хорошо футболисты работают с мячом, все ребята очень техничные. Это большой опыт для меня. Я очень рад, что попал в такую команду, где могу играть и развиваться.

Темп выше намного, там каждая команда может каждую команду обыграть. Почти все клубы равны, только Лестер выделяется более-менее. Игры очень тяжелые, нет проходных матчей", - заявил Назарий.

Также футбоилст рассказал, что его главной проблемой в стане "черных котов" является незнание английского.

"Я скажу так - это как другая планета. Мне трудно, потому что я не знаю языка - это самая главная проблема. Общение очень важно для футболистов. Трудно, но ничего, я привыкаю понемногу. Сейчас семья переедет и уже будет легче. Мне нужно время, я понимаю, что я никуда не спешу, стараюсь слушать тренера, выполнять то, что он хочет и просто привыкаю", - констатировал Русин.

Отметим, что на данный момент за клуб из Чемпионшипа нападающий провел 4 матча, но в сумме наиграл всего 30 минут.

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