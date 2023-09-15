"Ему нужно время": Тренер Сандерленда оценил подписание Русина

Украинский форвард недавно был представлен в качестве игрока английского клуба.

Главный тренер Сандерленда Тони Моубрей прокомментировал подписание украинского нападающего Назария Русина.

Наставник "черных котов" отметил, что готов предоставить новичку время на адаптацию.

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"Мы не должны ожидать от него сразу слишком многого, ему нужно время. Русин - игрок, который находится вдали от дома, не говорит на этом языке.

Давайте дадим ему немного времени и проявим к нему терпение. Он выглядит хорошим футболистом.

Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле", - приводит слова тренера Sunderland Echo.

Напомним, что Русин подписал с Сандерлендом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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