"Ему нужно время": Тренер Сандерленда оценил подписание Русина
Главный тренер Сандерленда Тони Моубрей прокомментировал подписание украинского нападающего Назария Русина.
Наставник "черных котов" отметил, что готов предоставить новичку время на адаптацию.
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"Мы не должны ожидать от него сразу слишком многого, ему нужно время. Русин - игрок, который находится вдали от дома, не говорит на этом языке.
Давайте дадим ему немного времени и проявим к нему терпение. Он выглядит хорошим футболистом.
Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле", - приводит слова тренера Sunderland Echo.
Напомним, что Русин подписал с Сандерлендом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
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