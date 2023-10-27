Нойер вернется на поле после почти годовалого отсутствия

В рамках 9 тура чемпионата Германии Бавария сыграет с Дармштадтом.

Наставник мюнхенцев Томас Тухель подтвердил, что в этом матче наконец выйдет на поле Мануэль Нойер.

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"Если ничего не произойдет на тренировке, он будет играть завтра.

Он этого ждет, мы этого ждем. Многие другие, наверное, тоже этого ждут.

Это особая ситуация. Но у него огромный опыт. Сейчас он наслаждается этим и может гордиться собой. Он должен наслаждаться этим, и это сделает его сильнее. Теперь мы надеемся, что он быстро войдет в свой ритм и все пройдет хорошо", - заявил Тухель на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что последняя игра в рамках Бундеслиги, где сыграл Нойер состоялась 12 ноября, а последним официальным матчем стала встреча против Коста-Рика 1 декабря в рамках чемпионата мира 2022.

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