Мудрик пропустит ближайший матч Челси, тренер назвал причину

Украинский вингер не поможет своей команде в поединке АПЛ с Брентфордом.

В субботу, 28 октября, Челси в рамках десятого тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Брентфорд.

Перед поединком стало известно, что украинский вингер Михаил Мудрик не попал даже в заявку "синих" на игру.

Причину отсутствия украинца назвал главный тренер Челси Маурисио Почеттино. Мудрик пропустит матч из-за мышечного повреждения, которое он получил во время тренировки. Из-за такой же травмы из строя также выбыл полузащитник Энцо Фернандес.

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"И Энцо, и Миша вчера почувствовали что-то во время тренировки. У обоих небольшие мышечные травмы. Мы надеялись, что с ними все будет в порядке, но, к сожалению, они не совсем готовы. Эти повреждения не являются большой проблемой, но мы не хотели рисковать", - приводит слова Почеттино football.london.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел в составе Челси во всех турнирах девять матчей, в которых отличился двумя голами.

Ранее сообщалось, что игрок Челси назвал Мудрика самым быстрым.

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