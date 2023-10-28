iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик пропустит ближайший матч Челси, тренер назвал причину

Украинский вингер не поможет своей команде в поединке АПЛ с Брентфордом.
Сегодня, 14:33
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 28 октября, Челси в рамках десятого тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Брентфорд.

Перед поединком стало известно, что украинский вингер Михаил Мудрик не попал даже в заявку "синих" на игру.

Причину отсутствия украинца назвал главный тренер Челси Маурисио Почеттино. Мудрик пропустит матч из-за мышечного повреждения, которое он получил во время тренировки. Из-за такой же травмы из строя также выбыл полузащитник Энцо Фернандес.

Читай также: В Челси считают, что Мудрик станет звездой в будущем - журналист

"И Энцо, и Миша вчера почувствовали что-то во время тренировки. У обоих небольшие мышечные травмы. Мы надеялись, что с ними все будет в порядке, но, к сожалению, они не совсем готовы. Эти повреждения не являются большой проблемой, но мы не хотели рисковать", - приводит слова Почеттино football.london.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел в составе Челси во всех турнирах девять матчей, в которых отличился двумя голами.

Ранее сообщалось, что игрок Челси назвал Мудрика самым быстрым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Маурисио Почеттино чемпионат Англии Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

Статьи по теме

Челси без Мудрика уступил Брентфорду Ярмолюка Челси без Мудрика уступил Брентфорду Ярмолюка
Челси входит в топ-3 в АПЛ по количеству упущенных шансов Челси входит в топ-3 в АПЛ по количеству упущенных шансов
Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики
Русин впервые попал в стартовый состав Сандерленда Русин впервые попал в стартовый состав Сандерленда
Помочь журналистам

Видео

Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа16:33
Русин впервые попал в стартовый состав Сандерленда
Европа16:28
Челси без Мудрика уступил Брентфорду Ярмолюка
Европа16:17
Хави не рискнул выпустить Левандовски, Кунде и Рафинью в старте на Эль-Классико
Украина16:16
Кривбасс разбил Днепр-1, упрочнив лидерство в УПЛ
Украина15:55
Заря - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа15:54
Челси входит в топ-3 в АПЛ по количеству упущенных шансов
Европа15:52
Ньюкасл официально подтвердил десятимесячную дисквалификацию Тонали
Европа15:50
Де Дзерби - о Митоме: Он сумасшедший
Европа15:23
Фабрегас сделал прогноз на матч Барселона - Реал
Европа15:19
Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK