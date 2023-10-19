"Электрический": Игрок Челси назвал Мудрика самым быстрым

Защитник сборной Англии и Челси Бен Чилуэлл поделился впечатлениями от игры одноклубника Михаила Мудрика.

По словам футболиста, украинец является самым быстрым игроком, которого он видел.

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"Он электрический. Это самый быстрый футболист, которого я видел в футболе", - приводит слова Чилуэлла cfcdajana.

Ранее Зинченко раскрыл подробности разговора с Мудриком.

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