"Электрический": Игрок Челси назвал Мудрика самым быстрым
Чилуэлл отметил данные украинца.
Защитник сборной Англии и Челси Бен Чилуэлл поделился впечатлениями от игры одноклубника Михаила Мудрика.
По словам футболиста, украинец является самым быстрым игроком, которого он видел.
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"Он электрический. Это самый быстрый футболист, которого я видел в футболе", - приводит слова Чилуэлла cfcdajana.
Ранее Зинченко раскрыл подробности разговора с Мудриком.
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